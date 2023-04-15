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Kp.ru: Алла Пугачева отмечает 74-летие вдали от дома и семьи

Kp.ru: Алла Пугачева отмечает 74-летие вдали от дома и семьи

Певица Алла Пугачева встречает день рождения на чужбине 15 апреля. Артистка уехала из России в Израиль почти год назад вместе с детьми Лизой и Гарри Галкиными, сообщил портал Kp.

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