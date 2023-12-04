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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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  • Павел К
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Матчи заключительного тура состоятся в чемпионате Беларуси по футболу.

Матчи заключительного тура состоятся в чемпионате Беларуси по футболу.

Очередной чемпионат Беларуси по футболу сегодня пересечет финишную черту. Это произойдет по итогам матчей 30-го тура ´Динамо´ (Минск) - ´Торпедо-БелАЗ´ (Жодино), ´Динамо´ (Брест) - ´Белшина´ (Бобруйск), ´Минск´ - ´Ислочь´ (Минский район), РЦОР-БГУ (Минск) - ´Славия´ (Мозырь), ´Гомель´ - ´Слуцк´, ´Шахтер´ (Солигорск) - БАТЭ (Борисов) и ´Неман´ (Грод .

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