Евгений Кузнецов: «Я не тот человек, который будет зарабатывать много денег и ходить счастливым, играя не очень хорошо. Хочу, чтобы «Вашингтон» побеждал в каждом матче»

«Я чувствую, что мы упустили 15-20 очков из-за меня, а это 20 голов. Если бы мы смогли забить эти 20 голов, то, вероятно, вошли бы в десятку лучших клубов лиги по количеству заброшенных шайб, а это именно то, чего нам не хватает.