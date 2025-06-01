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Диаспора Алиева наносит ответный удар: Русский Север отдадут мигрантам?

Диаспора Алиева наносит ответный удар: Русский Север отдадут мигрантам?

Царьград Коллаж Царьграда Феерично прошло заседание Думы ХМАО. Депутат уроженец Азербайджана Таги-Заде Халид Боюкага оглы заступился за мигрантов, которых на Русском Севере, кажется, уже больше, чем коренных жителей.

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