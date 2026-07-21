Электронные кошельки включат в систему страхования вкладов

Госдума приняла закон о страховании средств на электронных кошельках. Сейчас такие деньги не входят в систему защиты вкладов, однако после вступления новых правил в силу их приравняют к средствам на банковских счетах, пишет "Коммерсантъ".
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