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«Готовятся к открытию?»: в магазине IKEA в Петербурге устроили танцевальный флешмоб

«Готовятся к открытию?»: в магазине IKEA в Петербурге устроили танцевальный флешмоб

В магазине товаров для дома IKEA в Санкт-Петербурге заметили танцующих людей. Может ли это быть подготовкой к открытию после месячного простоя? Видео с танцевальным флешмобом в своем Telegram-канале поделился совладелец Fort Group Максим Левченко.

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