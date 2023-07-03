⏺Актуальная информация о пробках перед Крымским мостом ⏺ ✅Теперь узнать о пробках перед Крымским мостом со стороны полуострова и Кубани можно в telegram-боте: @k24tv_bot Крым 24 | @tvcrimea2⏺ ✅Теперь узнать о пробках перед Крымским мостом со стороны полуострова и Кубани можно в telegram-боте: @k24tv_bot Крым 24 | @tvcrimea2✅Теперь узнать о пробках перед Крымским мостом со стороны полуострова и Кубани можно в telegram-боте: @k24tv_bot Крым 24 | @@k24tv_bot Крым 24 | @tvcrimea24@tvcrimea24.