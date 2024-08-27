Юрист объяснил, с кем ребенок может выйти в комендантский час и чем грозит нарушение

При нарушении родителям грозит штраф, а при повторном — попадание под внимание органов опеки Детский комендантский час в Алтайском крае для несовершеннолетних до 16 лет действует с 22:00 до 6:00, а для подростков старше 16 — с 23:00.
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