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Царьград

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"Мошеловка" раскрыла схему мошенников с аннулированием стажа

"Мошеловка" раскрыла схему мошенников с аннулированием стажа

Мошенники используют мнимое "аннулирование трудового стажа" русских для доступа к "Госуслугам". Представляясь сотрудниками СФР или ФНС, они запугивают граждан и выманивают личные данные.

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