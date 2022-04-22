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Грандиозная афера: Садальский раскрыл подробности обмана Михалкова и Кончаловского

Грандиозная афера: Садальский раскрыл подробности обмана Михалкова и Кончаловского

Сложно найти двух более заклятых друзей, чем Стас Садальский и Никита Михалков. Поэтому в случае даже малейшей оплошности режиссера, актер сразу публично ее комментирует.

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