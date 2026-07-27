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Царьград

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Телеканал "Общественное": Взрывы произошли в Днепропетровске

Телеканал "Общественное": Взрывы произошли в Днепропетровске

В Днепропетровске произошла серия взрывов, сообщила украинская телекомпания "Общественное". Взрывы были слышны рано утром, а воздушная тревога в этом районе длилась с 04:31 до 05:20 по московскому времени.

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