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Глава крымского парламента Константинов обвинил руководство США в геноциде украинского народа

Глава крымского парламента Константинов обвинил руководство США в геноциде украинского народа

Глава крымского парламента Владимир Константинов в воскресенье, 30 апреля, заявил, что политика властей Соединенных Штатов Америки в отношении Украины является геноцидом украинского народа.

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