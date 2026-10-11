NQ1: Next Ascending Wedge Formation, These Levels to Watch! E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! VincePrince Hello Community, welcome to my new analysis of NQ1 from a weekly timeframe perspective.
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