Завершила работу Летняя инженерная школа ТвГТУ для студентов ДНР

С 20 по 29 июля студенты Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), принявшие участие во второй смене инженерной школы, знакомились с Тверским государственным техническим университетом, предприятиями региона, историей и современностью Верхневолжья.
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