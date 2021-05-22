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Высокие старты - с платформы инновационных знаний

Как покоряется будущее – об этом сегодня рассказали молодым мэтры прикладных наук и бизнеса, участники просветительского марафона «Новое знание»«Эмоции - через край! Ну что, навстречу новым знаниям на марафоне?», - написала на своей страничке активный пользователь соцсети Анна Беляева @anka_beliaeva Аналогичные комментарии появились на разных страницах в социальных сетях Адыгеи после первого дня уникального интеллектуального марафона, которому, без преувеличения, в мире не будет равных.

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