Ждем раньше обычного. Когда начнется ледеоход на Оби?

Стали известны примерные даты ледохода—2024 на реках Алтайского края Вскрытие реки Обь в районе города Барнаула произойдет 10 апреля, такой прогноз дает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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