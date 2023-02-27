Премьер Японии Кисида: участники саммита G7 выступят против ядерных угроз России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте страны заявил, что участники предстоящего саммита стран "большой семерки" (G7) в Хиросиме должны выступить против угроз и возможности применения Россией ядерного оружия, передает ТАСС.