Госдума изменит график работы до конца весенней сессии

Госдума изменит график работы в весеннюю сессию. Согласно обновленному расписанию, пленарные заседания, заседания Совета Госдумы, комитетов и комиссий и работа фракций пройдут в период до 14 июля (а не до 7, как было ранее), а также с 22 июля по 4 августа.