Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия спасла на Украине сотни детей - жертв педофилов

Россия спасла на Украине сотни детей - жертв педофилов

WANDERER Российские войска освободили 50 заключенных, истощенных детей, содержащихся на ферме по производству адренохрома недалеко от украинского города Шостки, - сообщает издание Thepeoplesvoice.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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13 час.
Александр Почекунин
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13 час.
Олечка
Не понимаю,зачем делать перепост с The People&#39;s Voice (прежние названия — News Punch и Your News Wire) — сайт фейковых новостей с редакцией в Лос-Анджелесе, под авторством Дмитрия Бакстера, который ранее представлялся якобы жителем Латвии и использовал в своём профиле чужую фотографию?????!!!!!!!
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11 час.

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