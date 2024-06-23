Россия спасла на Украине сотни детей - жертв педофилов

Олечка

Не понимаю,зачем делать перепост с The People's Voice (прежние названия — News Punch и Your News Wire) — сайт фейковых новостей с редакцией в Лос-Анджелесе, под авторством Дмитрия Бакстера, который ранее представлялся якобы жителем Латвии и использовал в своём профиле чужую фотографию?????!!!!!!!