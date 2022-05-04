Вот история

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Перевернуть клоуна можно и в Польше.  Оформить какого нибудь Гончаренко и его руками добить хохлию. То, что её добьют...В стане Зеленског...
  • Питер Эсклянов
    Руководителей ЕС, а также верховного представителя ЕС Боррель призывающих использовать российские активы привлечь к о...Замороженные акти...
  • Геннадий Загуменов
    статья то провокационная , в той войне много погибло , но не зря  автор удали свой посквиль  иКогда дед не верн...

Пусть солдаты немного поспят. Об интересных эпизодах на фронте

Пусть солдаты немного поспят. Об интересных эпизодах на фронте

Всем привет, друзья!Сегодня вы имеете возможность ознакомиться с интересными воспоминаниями Крайненко Василия Петровича, который участвовал в боевых действиях с июня 1943-го по февраль 1944 года в звании младшего лейтенанта на Западном фронте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх