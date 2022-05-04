Пусть солдаты немного поспят. Об интересных эпизодах на фронте

Всем привет, друзья!Сегодня вы имеете возможность ознакомиться с интересными воспоминаниями Крайненко Василия Петровича, который участвовал в боевых действиях с июня 1943-го по февраль 1944 года в звании младшего лейтенанта на Западном фронте.