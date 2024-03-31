Сенатор Пушков напомнил Макрону о судьбе армии Наполеона в России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о судьбе армии Наполеона в России, а также о слове "Berezina", которое во французском языке стало синонимом краха.
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