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Севастопольское вино изъяли из продажи после критики Мединского

Севастопольское вино изъяли из продажи после критики Мединского

Российская винодельческая компания «Золотая балка» приняла меры по изъятию вина с этикеткой «Тонкая красная линия» из продажи, сообщили РИА Новости в руководстве компании.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Владимир Мединский хорошо знает российскую историю, в данном случае хотелось бы подробнее узнать о том, каким &quot;дисциплинарным взысканиям&quot; подверглись &quot;все ответственные за допущение ошибки сотрудники&quot;. Это же прямой и немалый убыток выпустить на продажу и изъять партию бутылок вина.
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