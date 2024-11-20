Севастопольское вино изъяли из продажи после критики Мединского

Игорь Кузнецов

Владимир Мединский хорошо знает российскую историю, в данном случае хотелось бы подробнее узнать о том, каким "дисциплинарным взысканиям" подверглись "все ответственные за допущение ошибки сотрудники". Это же прямой и немалый убыток выпустить на продажу и изъять партию бутылок вина.