Российская винодельческая компания «Золотая балка» приняла меры по изъятию вина с этикеткой «Тонкая красная линия» из продажи, сообщили РИА Новости в руководстве компании.
Севастопольское вино изъяли из продажи после критики Мединского
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Владимир Мединский хорошо знает российскую историю, в данном случае хотелось бы подробнее узнать о том, каким "дисциплинарным взысканиям" подверглись "все ответственные за допущение ошибки сотрудники". Это же прямой и немалый убыток выпустить на продажу и изъять партию бутылок вина.
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