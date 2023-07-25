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Как определить дефицит витаминов, рассказал врач из Алматы

Как определить дефицит витаминов, рассказал врач из Алматы

Алматинский врач дал советы, как определить дефицит витаминов, передает inAlmaty.kz. По каким именно признакам можно самостоятельно определить дефицит витаминов, рассказал врач общей практики Городской поликлиники №11 Алматы Ергали Курмашев.

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