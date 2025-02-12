На грани допустимого: дерзкая Милявская закатила скандал на гастролях

Певица объявила войну всем, кто выступает против нее. Лолита Милявская Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressЛолита Милявская накануне приехала в Красноярск, где должен был состояться ее концерт — единственное выступление в феврале, которое не удалось сорвать активистам.