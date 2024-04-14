Русские даже не заметили, что сотворили с Финляндией: В стране исчезают пенсии и бензин

Александр Макеев

Ну почему ни в одной из стран либерального извращённого антироссийского Запада не находится смелых подпольщиков патриотов своих стран? Которые по личной инициативе стали бы отстреливать и отвзрывивать своих публичных и закулисных преступных правителей. Чтобы получить настоящую независимость своих стран от неоколониальной империи США, выхода своих стран из НАТО, ЕС и остальных колонизаторских международных союзов и организаций! И в самих США желательно такое же противодействие местных подпольщиков патриотов против из преступных правителей. Чтобы добиться выхода в независимость каждого из всех штатов из состава агрессивного либерального извращённого нацистского США! Ведь в США и во множестве других стран либерального извращённого нацистского Запада на руках у населения огромный арсенал разнообразного оружия и несметное количество боеприпасов! Вот и надо применить этот арсенал для освобождения населения этих стран от рабской колониальной зависимости и от эксплуатации!