Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русские даже не заметили, что сотворили с Финляндией: В стране исчезают пенсии и бензин

Русские даже не заметили, что сотворили с Финляндией: В стране исчезают пенсии и бензин

Кто бы мог подумать, что Финляндия столкнется с такими ужасающими проблемами. Ведь по мнению ООН, эта страна самая счастливая в мире, вот уже подряд шесть раз занимает почетный пьедестал.

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Комментарии
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Александр Макеев
Ну почему ни в одной из стран либерального извращённого антироссийского Запада не находится смелых подпольщиков патриотов своих стран? Которые по личной инициативе стали бы отстреливать и отвзрывивать своих публичных и закулисных преступных правителей. Чтобы получить настоящую независимость своих стран от неоколониальной империи США, выхода своих стран из НАТО, ЕС и остальных колонизаторских международных союзов и организаций! И в самих США желательно такое же противодействие местных подпольщиков патриотов против из преступных правителей. Чтобы добиться выхода в независимость каждого из всех штатов из состава агрессивного либерального извращённого нацистского США! Ведь в США и во множестве других стран либерального извращённого нацистского Запада на руках у населения огромный арсенал разнообразного оружия и несметное количество боеприпасов! Вот и надо применить этот арсенал для освобождения населения этих стран от рабской колониальной зависимости и от эксплуатации!
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13 час.
Гоша Веверсис
всё идёт по плану ,но план не российский а американский ,они ведь говорили что будет голод ,и планомерно к этому ведут народы ,как и к уменьшению народонаселения .В общем всё хорошо для америки складывается .А вот для России хреново ,дикие азеры уже требуют автономий ,что сэтим будем делать ,пока кроме разговоров и видимости деятельности ничего не сдвигается с места. Сдают Россию ,а СВО как отвлекающий фактор . Но это моё личное мнение.Душа болит глядя на это бля---во.
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12 час.
Гоша Веверсис
то-же можешь сказать и о России ,так-же надо убирать чинуш с постов ,они сдают Россию.
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12 час.

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