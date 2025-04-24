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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» уступает «Лос-Анджелесу» 0-2 в серии. Команда Кноблауха пропустила 6 шайб во 2-м матче подряд, у Макдэвида 0+0

Команда тренера Криса Кноблауха уступила 2:6 в гостях во второй игре серии первого раунда Кубка Стэнли.

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