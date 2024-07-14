Семья из Владимирской области погибла в ДТП с фурой трассе М-4 «Дон»

Смертельная авария произошла на пункте взимания платы.Страшная авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, в которой погибла целая семья из Владимирской области.
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