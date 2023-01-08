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«Бавария» дает менее 5 млн евро за Зоммера, «Гладбах» хочет 8 млн. Вратарь настаивает на трансфере

Вопрос о переходе Яна Зоммера в «Баварию» из гладбахской «Боруссии» еще не закрыт. По данным Sport1.de, в данный момент клубы расходятся в оценке вратаря, контракт которого с «Гладбахом» рассчитан до лета 2023 года.

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