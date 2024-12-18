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Директор ЦРУ Бернс отправился в Катар на переговоры по сектору Газа

Директор ЦРУ Бернс отправился в Катар на переговоры по сектору Газа

Global Look Press/Ron Sachs/Keystone Press Agency Директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Катар для участия в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

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