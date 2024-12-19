Комитет Совфеда поддержал закон, увеличивающий штрафы за нарушения ПДД

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал, а также рекомендовал к одобрению закон, согласно которому штрафы за нарушение серии правил дорожного движения возрастут, а скидка на оплату этих штрафов уменьшится до 25%, пишет РИА Новости.