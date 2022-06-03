Аргументы недели

98 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия
    Судя по его истеричным выступлениям на ТВ, у него или климакс, или язва, что-то явно со здоровьем. С ним долго нянчил...Актер Андрис Лиел...
  • Олег Виноградов
    Смелый говноед.Актер Андрис Лиел...
  • Evgenija Palette
    И все лезет, лезет на экран....  Хоть сссссс в глаза...  Старая бездарная  кикимора... ЗАБУДЬ ПРО РОССИЮ, КЛОУН!Актер Иварс Кални...

В Москве мужчина, одетый «как тинейджер», убил на Комсомольском проспекте бизнесмена Оганеса Камаряна

В Москве убит бизнесмен Оганес Камарян. В ночь на пятницу Камаряна застрелил неизвестный мужчина. Вчера вечером предприниматель шел по Комсомольскому проспекту мимо ресторана "Сейджи", сзади подбежал мужчина, выстрелил в голову бизнесмена из пистолета с глушителем и скрылся.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх