В Москве мужчина, одетый «как тинейджер», убил на Комсомольском проспекте бизнесмена Оганеса Камаряна

В Москве убит бизнесмен Оганес Камарян. В ночь на пятницу Камаряна застрелил неизвестный мужчина. Вчера вечером предприниматель шел по Комсомольскому проспекту мимо ресторана "Сейджи", сзади подбежал мужчина, выстрелил в голову бизнесмена из пистолета с глушителем и скрылся.