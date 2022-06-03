В Москве мужчина, одетый «как тинейджер», убил на Комсомольском проспекте бизнесмена Оганеса Камаряна

В Москве убит бизнесмен Оганес Камарян. В ночь на пятницу Камаряна застрелил неизвестный мужчина. Вчера вечером предприниматель шел по Комсомольскому проспекту мимо ресторана "Сейджи", сзади подбежал мужчина, выстрелил в голову бизнесмена из пистолета с глушителем и скрылся.
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