В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В Киеве прогремели взрывы, о чём сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Одновременно с этим воздушная тревога была объявлена в Киеве, Николаевской области и ряде других регионов Украины.
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