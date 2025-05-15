Lebanon 24: Силы ПНЕ открыли огонь по тысячам протестующих в Триполи В центре Триполи начались массовые выступления с требованием немедленной отставки главы Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы.
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