В Марёве полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге

По информации пресс-службы регионального УМВД, как только в дежурную часть маревской полиции поступило сообщение о возгорании жилого дома, на место происшествия вместе с сотрудниками ГУ МЧС прибыли и полицейские.
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