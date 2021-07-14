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Китай создал оборудование мирового класса для бурения в морских водах

(Global Times) – «В Южно-Китайском море завершена пробная программа, ориентированная на отечественное оборудование для разведки гидратов природного газа (NGH)» — сообщила в понедельник газета Global Times China National Offshore Oil Corp (CNOOC).

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