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Участник группы Pussy Riot Верзилов поддерживал лидеров недружественных стран

Участник группы Pussy Riot Верзилов поддерживал лидеров недружественных стран

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, заочно осужденный за распространение заведомо ложной информации о российской армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы и Латвии.

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