Сергей Соседов о Пугачевой: Стыдно петь раз в 10 лет под фонограмму

Надежда Новопашина

Да уж! Поиздержалась Алла Борисовна! А кушать хочется всегда! Но здесь, в России, как в былые годы уже не заработает. Это точно. Кто-то пойдёт на её концерт, конечно. Но это будут жалкие единицы. Я точно не пойду. Почему? Просто неприятно её видеть.