В ряде СМИ распространилась информация о том, что певица Алла Пугачева готовится дать концерт в России.
Сергей Соседов о Пугачевой: Стыдно петь раз в 10 лет под фонограмму
Комментарии
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Надежда Новопашина
Да уж! Поиздержалась Алла Борисовна! А кушать хочется всегда! Но здесь, в России, как в былые годы уже не заработает. Это точно. Кто-то пойдёт на её концерт, конечно. Но это будут жалкие единицы. Я точно не пойду. Почему? Просто неприятно её видеть.
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1 час.
Георгийюра Гончар
У неё давно нет голоса, да и говорит с большим трудом!!
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12 мин.
lady lyudmila
Какие концерты ?! Пусть живет тихо , занимается детьми и никуда не лезет. Пожилые артисты живут тихо и никуда не лезут. У нас без нее хватает дел.
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9 мин.
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