Зеленский анонсировал готовность вернуть Крым невоенным путём

Глава Украины Владимир Зеленский попал в фактическую ловушку собственной устремленности к войне. Созданный безальтернативными украинскими СМИ образ «предстоящей близкой победы» Украины слишком укоренился в головах основной массы граждан республики, поэтому любое отступление, даже в виде попытки начать переговорный процесс с Россией, ставит вопрос над дальнейшей карьерой Зеленского.