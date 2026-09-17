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В Шенкурске открылся Детский культурно-просветительский центр

В Шенкурске открылся Детский культурно-просветительский центр

В Шенкурском краеведческом музее состоялось торжественное открытие Детского культурно-просветительского центра – пространства, где история оживает, а учиться становится интересно.

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