В Турции оценили возможность прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине может стать фундаментом для долгого перемирия, считает директор турецкого Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны, профессор стамбульского университета Истинье, генерал в отставке Фахри Эренель.
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