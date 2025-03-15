В Турции оценили возможность прекращения огня на Украине

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Прекращение огня на Украине может стать фундаментом для долгого перемирия, считает директор турецкого Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны, профессор стамбульского университета Истинье, генерал в отставке Фахри Эренель.