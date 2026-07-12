МО: в порту Одессы поражены объекты логистического центра «Одтранса»

В результате ночного удара российских войск в Одесском морском торговом порту поражены объекты инфраструктуры и логистического центра компании «Одтранс», осуществляющей перевозку грузов военного назначения, сообщает Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии