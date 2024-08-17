Reuters: США ограничили ВСУ в применении американской бронетехники под Курском

Американские власти на официальном уровне называют действия Вооружённых сил Украины оборонительными сражениями, но продолжают переживать из-за того, что накал противостояния возрастёт из-за задействования западного вооружения.
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