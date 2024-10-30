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Нарколог Руслан Исаев заявил об отсутствии пользы вина для здоровья

Нарколог Руслан Исаев заявил об отсутствии пользы вина для здоровья

Нарколог Исаев заявил, что потребление любых доз вина не приносит пользы здоровью.Любые дозы вина не приносят здоровью человека никакой пользы – об этом рассказал нарколог Руслан Исаев.

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