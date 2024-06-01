Раскрыты самые надежные премиальные кроссоверы и внедорожники

Когда звучит фраза «премиум» многие уверены, что получают ровно то, за что платят большие деньги. Однако далеко не все премиальные автомобили являются идеальными, особенно взглянуть на статистику их надежности.
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