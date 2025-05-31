«Искандер-М» накрыл хорошо оборудованный пункт операторов БПЛА, которые осуществляли налеты на Москву

Российские силы нанесли точечный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по аэродрому вблизи города Чугуев в Харьковской области, где ранее была выявлена хорошо оборудованная позиция Вооружённых сил Украины с крупным пунктом управления беспилотной авиацией.
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