Ангел со смартфоном, Медуза как символ стойкости и ступни крупным планом — 28 работ одного художника

Мишель Деванакис родился в 1962 году в Дуале (Камерун) в семье греческих эмигрантов, учился графическому дизайну и рекламе во Франции, жил на Бермудах, в Мексике и Канаде — и в 1997 году обосновался в Афинах, где открыл собственное рекламное агентство.
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