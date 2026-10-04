Ангел со смартфоном, Медуза как символ стойкости и ступни крупным планом — 28 работ одного художника

Мишель Деванакис родился в 1962 году в Дуале (Камерун) в семье греческих эмигрантов, учился графическому дизайну и рекламе во Франции, жил на Бермудах, в Мексике и Канаде — и в 1997 году обосновался в Афинах, где открыл собственное рекламное агентство.