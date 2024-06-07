Эксперт назвал семь способов сэкономить на платежах за ЖКУ

Ежемесячные коммунальные платежи занимают значительную часть семейного бюджет россиян Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко предложил семь способов сократить расходы на (ЖКУ).
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