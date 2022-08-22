В Уссурийске ограничат проезд по кольцу на Садовой - Блюхера

На пересечении проспекта Блюхера и улицы Садовой в Уссурийске начинается прокладка трубопровода. В связи с этим с 23 августа будет ограничен проезд по кольцу на данном участке дороги, сообщает ИА UssurMedia.
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