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Трамп счел новое обвинение попыткой отвлечения внимания от неудач Харрис

Трамп счел новое обвинение попыткой отвлечения внимания от неудач Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что новое обвинительное заключение против него является попыткой отвлечь внимание от катастроф, которые навлекла на Соединенные Штаты действующая администрация.

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