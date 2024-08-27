Трамп счел новое обвинение попыткой отвлечения внимания от неудач Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что новое обвинительное заключение против него является попыткой отвлечь внимание от катастроф, которые навлекла на Соединенные Штаты действующая администрация.
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