Вагончик тронется, ремонт останется. Вагоноремонтные предприятия, обслуживающие сеть РЖД, объявили об увеличении стоимости своих услуг минимум на 20%

Стоимость ремонта вагонов в наступившем году увеличится сразу на 20–40%. Виной всему рост стоимости всего и везде, начиная от мелких комплектующих, запчастей, заканчивая электроэнергией и зарплатами работников.
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